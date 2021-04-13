Футбольные фанаты вытолкали скорую из грязи и попали на видео

Дорога к вертолёту была размыта и превратилась в месиво. Карета скорой помощи застряла.

Сообщается, что вертолет не стал ожидать пациента, поскольку медики не успевали довезти оборудование до ЦРБ и подключить пациента. Когда вертолет прилетел во второй раз – больного удалось успешно погрузить и доставить в Тверь.