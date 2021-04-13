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Футбольные фанаты вытолкали скорую из грязи и попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В городе Вышний Волочёк Тверской области местные футбольные болельщики вытолкали застрявшую в грязи машину скорой помощи и помогли доставить пациента до вертолёта. Видео публикует «Life.ru».
Вертолет прибыл к стадиону «Авангард», чтобы доставить жизненно необходимое оборудование для транспортировки тяжелобольного, а затем перевезти его в Тверь. Скорая помощь должна была доставить оборудование в больницу и вернуться обратно уже с подключенным пациентом.
Дорога к вертолёту была размыта и превратилась в месиво. Карета скорой помощи застряла.
Пришли на помощь футбольные фанаты, приехавшие на товарищеский матч «Волочек» -«Удомля».
«Болельщики, приехавшие из Удомли, с радостью согласились помочь. Общими усилиями удалось доставить авто к вертолёту, перегрузили оборудование, но на обратном пути скорая опять увязла, и увязла серьёзно», — рассказал очевидец происшествия.
Сообщается, что вертолет не стал ожидать пациента, поскольку медики не успевали довезти оборудование до ЦРБ и подключить пациента. Когда вертолет прилетел во второй раз – больного удалось успешно погрузить и доставить в Тверь.
Происшествия,Видео,ХК Авангард,Тверская Область,Вышний Волочек,Тверь,
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