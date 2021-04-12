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Во Владикавказе возбудили дело о захвате заложников

Говорит Москваиещё 4
1 час назад
53-летний житель Северной Осетии около часа удерживал в магазине 11 человек, угрожая муляжом бомбы.
Об этом сообщает региональный главк СКР.
Сегодня днём в дежурную часть МВД поступило сообщение о захвате заложников на улице Куйбышева.
Злоумышленник взял в заложники работников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние. Позже подозреваемый был обезврежен и задержан.
Происшествия,МВД,Республика Северная Осетия — Алания,Владикавказ,
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