Расстрел в фитнес-клубе: киллер убил наследника Деда Хасана

Москве киллер застрелил в фитнес-клубе жилого комплекса «Алые паруса» 40-летнего уроженца Гянджи Али Гейдарова, известного в криминальных кругах как «вор в законе» Алик Рыжий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия», но поймать убийцу пока не удалось.

На северо-западе Москвы в фитнес-клубе жилого комплекса «Алые паруса» днем 12 апреля киллер застрелил 40-летнего уроженца азербайджанского города Гянджа Али Гейдарова, известного в криминальных кругах как «вор в законе» Альберт Рыжий.

Канал 47 News опубликовал видео произошедшего с камеры, установленной в зале. Гейдаров тренировался на беговой дорожке, когда киллер – парень подтянутого вида в черной футболке – спокойно подошел к нему сзади и несколько раз выстрелил из пистолета-пулемета, включая контрольный в голову.

При этом, в зале было не менее четырех человек, после выстрелов они бросились врассыпную от киллера. Тот же, не обращая на них никакого внимания, легкой трусцой подбежал к противоположному концу зала, взял красный рюкзак и спокойно вышел на улицу.

В последнее время Гейдаров проживал в этом ЖК и, по словам близких, передвигался по городу с несколькими охранниками. В фитнес-клубе у него был абонемент на имя Геннадия Петрова , передает сайт mk.ru.

Telegram-канал Baza сообщает, что в преступлении подозревается уроженец Азербайджана Талех Намик-оглы Оручев, правоохранительным органам известны и другие данные о его личности, но пока задержать его не удалось.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Таким образом, максимальное наказание, которое может грозить киллеру – 19 лет лишения свободы.

Если же будет доказано, что убийство было совершено по найму, то это является отягчающим обстоятельством и подпадает под пункт «З» части 2 статьи 105 УК РФ. Тогда убийце может грозить пожизненное заключение.

По данным ряда СМИ, причиной убийства Гейдарова могло быть недовольство криминального мира сотрудничеством «вора в законе» с правоохранительными органами. По другой версии, Гейдарову отомстили друзья другого криминального авторитета Надира Салифова (известного как Лоту Гули), который был застрелен в августе прошлого года в Стамбуле якобы по заказу Алика Рыжего.

Родившись в Азербайджане в 1981 году, Гейдаров Али Мусейб-оглы в 1996 году переехал в Архангельскую область, где помогал старшим в продаже цветов и фруктов. Помимо это, в составе ОПГ «Комсомольская» он промышлял разбойными нападениями и воровством.

В 2000 году Ломоносовский суд Архангельска осудил Гейдарова на пять лет условно за грабеж и вымогательство. Спустя два года суд дал Гейдарову шесть лет уже реального срока за нанесение побоев, грабеж и похищение документов.

Третий срок – полугодовой – Гейдаров получил в 2008 году за хулиганство и подделку документов. В 2012 году он дал о себе знать в Санкт-Петербурге – там Гейдаров был, что называется, «коронован» кланом Деда Хасана — одного из влиятельных на тот момент криминальных авторитетов России.

В 2014 году он был арестован и отправлен в СИЗО за попытку забрать без оплаты внедорожник у продавца автомобиля.

Спустя два года он получил семь лет колонии и должен был выйти в июле 2021 года (время под стражей пошло в зачет итогового срока).

Однако, из колонии общего режима в поселке Медведево в пригороде Йошкар-Олы Гейдаров вышел на свободу условно-досрочно в 2020 году. СМИ тогда писали, что это был первый раз в истории России, когда «вор в законе» освобождается досрочно.

«Осужденный твердо встал на путь исправления, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном», — говорилось в решении Медведевского районного суда республики.

Однако, как писали тогда СМИ, освобождению Гейдарова якобы посодействовали российские спецслужбы, которые готовили его на должность «смотрящего» за азербайджанскими криминальными кланами на всей территории России.