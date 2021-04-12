Пожар на «Невской мануфактуре» локализован

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, здание виде буквы П, пожар начался в его центральной части, потом перекинулся на левую часть здания, внутри которого была высокая температура, при которой тушение было почти невозможно. Затем по кровле из-за ветра огонь перекинулся на кровлю хостела и пристройку с мастерской. Кроме того, с самого начала пожара тушение осложнялось нехваткой источников воды.
При тушении пожара погиб один пожарный, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, они введены в медикаментозную кому, у одного из них ожоги до 60% тела. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет.