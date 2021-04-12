В Москве застрелили вора в законе Альберта Рыжего

Уголовное дело возбуждено по факту убийства в фитнес-клубе на северо-западе Москвы , сообщили 12 апреля в пресс-службе регионального управления СКР.

Фото: Телеграм-канал 112 Телеграм-канал 112

Дело возбудили по статьям об убийстве и о незаконном обороте оружия. Нападение произошло сегодня, 12 апреля. Жертвой стал петербургский «вор в законе» Альберт Рыжий.

Неизвестный в фитнес-клубе на улице Авиационной, «произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествии, после чего скрылся».

На месте ЧП работают криминалисты и следователи. По данным СМИ, инцидент произошёл в клубе «Дон-Спорт» в ЖК «Алые Паруса».