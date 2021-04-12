В Москве ушел под землю вход в подъезд

Жители подъезда пожаловались телеканалу РЕН ТВ
на общее состояние здания и отметили, что обрушение происходит у них не впервые. В одной из квартир на кухне от пола до потолка обваливалась стена. По словам собственников, здание находится в плачевном состоянии — внутри износились коммуникации, подвал регулярно затапливает сточными водами, а стены покрываются грибком. Дом планируют снести по программе реновации не раньше 2025 года. Однако жители опасаются, что постройка может не выдержать и развалиться.