Священник убил собаку на глазах у детей

Мурманской области на горнолыжном склоне застрелили собаку Фросю, которая проживала на курорте и была в наморднике. В случившемся заподозрили настоятеля прихода Успенского храма города Апатиты Константина Кузнецова . Очевидцы рассказали «Газете.Ru», что собака лаяла на сына священнослужителя, который бил ее лыжными палками — именно после этого он достал ружье и выстрелил в животное. В тот момент возле собаки были дети.

Фото: Помощь бездомным животным «Хибинский Бродяга»/Vk.com/hibinskiybrodyaga Помощь бездомным животным «Хибинский Бродяга»/Vk.com/hibinskiybrodyaga

Настоятель прихода Успенского храма города Апатиты Константин Кузнецов, которого подозревают в убийстве собаки Фроси на горнолыжном курорте, мог застрелить животное из-за того, что оно лаяло на его сына. Об этом «Газете.Ru» рассказала свидетельница произошедшего Анна Левкина.

«Поступить он мог так, потому что собака лаяла на его ребенка, так как он, видимо, боится собак, и бил ее лыжными палками. Она после этого и начала возле него бегать и лаять. Это я видела лично, и потом хозяин собаки к мальчику подошел и сделал замечание, что он бьет собаку. Сын, видимо, позвонил папе, пожаловался, и тот ничего умнее не придумал», — отмечает она.

Ее слова подтвердили еще несколько родителей детей, которые в тот день были на склоне. Так, сын Елизаветы Ивакиной рассказал, что Фрося была доброй и лаяла только на сына батюшки, который «тыкал» ее палками.

«Ребенок в подавленном состоянии, как и многие другие дети. Дети не осознают, что была реальная угроза их жизни, им просто жалко собаку, они в шоке от увиденного. Сын сказал, что пес был добрым», — сказала женщина.

Мать другой девочки Анна добавила, что это был не единственный раз, когда сын священника обижал животное. Кроме того, он бил палками и людей.

«Собака сначала сидела в одном месте, а затем стала спускаться ниже. Моя дочь ехала со знакомой на бугеле, и произошел выстрел: когда они повернулись она лежала вся окровавленная. При этом отмечу, что собака всегда была в наморднике и она никогда не прыгала на людей, она могла гавкнуть на человека, но не прыгала и не походила, лаяла со стороны. Суть в том, что мальчишка постоянно издевался над этой собакой — он и людей палками бил. Задира такой», — рассказывает Анна «Газете.Ru».

Фрося — любимица детей и многих посетителей горнолыжного комплекса — была убита 8 апреля на горнолыжном комплексе «Кукисвумчорр» в Кировске во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ.

По словам оператора канатной дороги Ивана Воронцова, во время инцидента на склоне было 20–25 дошкольников вместе с родителями.

«Дорога работала, поднимала детей, и вдруг я услышал хлопок. Я сразу посмотрел на дорогу — мало ли что. Все работает. А Фрося лежала метрах в пятидесяти, она с детьми до этого играла, бегала. Но когда прозвучал этот хлопок, я голову повернул, смотрю — она кувыркается и сползает чуть ниже по склону. А за ней тянется кровавый след», — рассказал СМИ Воронцов.

В убийстве собаки сразу заподозрили настоятеля Успенского храма города Апатиты протоиерея Константина Кузнецова. «Он сам часто катается у нас, тут же занимаются его дочь и сын. Как только все случилось, мы сразу посмотрели камеры — у нас они везде. Увидели, как он садится в машину и уезжает. Мы потом с ним поговорили, хотели узнать, зачем он это сделал. Он сказал, что Фрося невзлюбила его и его детей, постоянно лаяла на них. Наша сотрудница слышала, как он говорил: «Я убью ее [Фросю]». У него приход есть в районе Белореченский. Сейчас на нем написали, что здесь живет поп-убийца», — сообщал журналистам врач горнолыжного комплекса.

Очевидцы происшествия заявляют, что расстреляли собаку на глазах у детей, но с дальнего расстояния, с автопарковки. По словам работников комплекса, семья Кузнецовых была единственной, кого Фрося не принимала. Невзлюбил батюшка и вторую, более крупную собаку у подъемника — Грома, которого работники держали на привязи.

Однажды Воронцов видел, как Кузнецов замахивался на пса, вспоминает, как сделал ему замечание. Никаких инцидентов с собаками до сих пор здесь не было: ни нападений, ни укусов, ни жалоб от родителей маленьких горнолыжников.

После инцидента криминалисты осмотрели место происшествия, участковый опросил хозяина собаки, труп забрали. В областном УМВД по факту случившегося проводится проверка, назначены экспертизы.

Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил от службы Константина Кузнецова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь митрополита Павел Кондратьев. «Глава Мурманской епархии митрополит Митрофан отстранил подозреваемого от совершения богослужений и исполнения всех пасторских обязанностей», — уточнил он.

Некоторые прихожане пожаловались «Газете.Ru», что Кузнецов был хамоватым и грубым священнослужителем. Так, Ника Прокофьева крестила у него 10 лет назад своего ребенка.

«Очень грубый, смотрел на всех с ненавистью, меня ударил по руке, за то, что ребенку пить дала. Хамил. Лично видела этой зимой, как он подъезжал к подъемнику, не ждал очереди, а внаглую расталкивал детей», — рассказала она.

Постоянные посетители и гости курорта подчеркивают, что Фрося была добрейшая собака, которая никогда не проявляла агрессии к окружающим. «Если бы хоть один такой случай был она бы не бегала бы там и не была бы любимицей детей! Человек полностью уверен в безнаказанности своих действий ! За такие поступки должны судить. Сегодня собака, завтра человек», — отмечает местная жительница Галина Король

Москвичка Ольга каталась в горнолыжном комплексе за два дня до трагедии. Она отмечает, что все в очереди знали собаку по имени, старались подозвать, погладить, рассказывали «новеньким» разные байки о ней.