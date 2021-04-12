Неизвестный открыл стрельбу в Париже

По словам источника, в результате нападения были ранены мужчина и женщина. По предварительной информации, ранение одного из пострадавших оказалось смертельным.

«Рамблер» писал, что ранее Францию потрясла трагедия с участием уроженца Чечни. Абулак Анзров обезглавил учителя лицея Самюэля Пати за то, что он якобы демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодой человек был застрелен полицейскими при попытке сопротивления.