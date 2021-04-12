Неизвестный открыл стрельбу в Париже

Два человека получили ранения после того, как неизвестный начал стрелять у больницы Henry-Dunant в Париже. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет
телеканал BFM.
По словам источника, в результате нападения были ранены мужчина и женщина. По предварительной информации, ранение одного из пострадавших оказалось смертельным.
Нападавший скрылся, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее Францию потрясла трагедия с участием уроженца Чечни. Абулак Анзров обезглавил учителя лицея Самюэля Пати за то, что он якобы демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодой человек был застрелен полицейскими при попытке сопротивления.
После этого президент страны Эммануэль Макрон
объявил войну «исламским сепаратистам» и заявил, что публикация карикатур – проявления свободы слова в стране. Слова французского лидера вызвали негативную реакцию у мусульман по всему миру.