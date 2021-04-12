Россиянин ударил ребенка ножом в шею

Подозреваемый был задержан по горячим следам и дал признательные показания. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Ему 46 лет. Он арендовал квартиру в доме, а в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», 16-летняя жительница Пензы ударила ножом одноклассника за то, что тот подшучивал над ней и оскорблял за то, что ранее она была изнасилована. Потерпевший утверждает, что девушка ударила его ножом, после того как он попросил ее не размахивать холодным оружием.