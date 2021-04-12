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Россиянин ударил ребенка ножом в шею

Артём Кульша
1 час назад
Житель Красноярска ударил ребенка ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Россиянин ударил ребенка ножом в шею
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Инцидент произошел вечером 8 апреля в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Молокова. Девятилетний потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Подозреваемый был задержан по горячим следам и дал признательные показания. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Ему 46 лет. Он арендовал квартиру в доме, а в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
«По предварительной версии следствия, ребенок пришел к другу и заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь. Тогда подозреваемый ножом нанес ему удар в шею», — сообщили в СК.
В начале апреля, как сообщал «Рамблер», 16-летняя жительница Пензы ударила ножом одноклассника за то, что тот подшучивал над ней и оскорблял за то, что ранее она была изнасилована. Потерпевший утверждает, что девушка ударила его ножом, после того как он попросил ее не размахивать холодным оружием.
В марте прохожий обнаружил на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа Московской области труп 16-летнего студента с множественными ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Происшествия,СКР,Красноярск,
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