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Задержание «человека-паука» в метро Петербурга попало на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
В петербургском метро полицейские пытались задержать мужчину в костюме человека-паука. Как сообщают СМИ, инцидент произошел на станции «Технологический институт». Уточняется, что молодой человек привлек внимание правоохранителей тем, что ходил по вагонам подземки с магнитофоном и занимался попрошайничеством.
Потасовку нарушителя со стражами правопорядка снял на камеру один из ее очевидцев. На кадрах видно, как «человек-паук» изо всех сил отбивается от полицейских, он вырывается у них из рук и запрыгивает в вагон. Удалось ли его задержать, пока не сообщается.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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