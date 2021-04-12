В петербургском метро полицейские пытались задержать мужчину в костюме человека-паука. Как сообщают СМИ, инцидент произошел на станции «Технологический институт». Уточняется, что молодой человек привлек внимание правоохранителей тем, что ходил по вагонам подземки с магнитофоном и занимался попрошайничеством.

Потасовку нарушителя со стражами правопорядка снял на камеру один из ее очевидцев. На кадрах видно, как «человек-паук» изо всех сил отбивается от полицейских, он вырывается у них из рук и запрыгивает в вагон. Удалось ли его задержать, пока не сообщается.