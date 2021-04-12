В Красноярском крае ребёнок утонул в бассейне отеля

Сообщение о гибели ребёнка в бассейне мини-отеля в посёлке Шушенское поступило в следственные органы 12 апреля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной версии следствия, 12 апреля 20 второклассников школы 16 города Минусинска в сопровождении учителей и одного из родителей приехали в указанный бассейн. В какой-то момент во время купания восьмилетняя девочка резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.