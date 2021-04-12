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В Красноярском крае ребёнок утонул в бассейне отеля

ИА Regnumиещё 1
2 часа назад
В Шушенском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства гибели восьмилетней девочки в бассейне мини-отеля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
В Красноярском крае ребёнок утонул в бассейне отеля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщение о гибели ребёнка в бассейне мини-отеля в посёлке Шушенское поступило в следственные органы 12 апреля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительной версии следствия, 12 апреля 20 второклассников школы 16 города Минусинска в сопровождении учителей и одного из родителей приехали в указанный бассейн. В какой-то момент во время купания восьмилетняя девочка резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников, ответственных за безопасность посетителей бассейна.
Как сообщало ИА REGNUM, тело мужчины обнаружили водолазы на реке Вязовка в Самарской области.
Происшествия,Красноярский Край,
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