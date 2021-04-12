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Спасение девочки на роликах из воды в Башкирии попало на видео

Алевтина Жаркова
17 минут назад
Девочка на роликах едва не утонула, пытаясь перейти затопленную рекой улицу в Башкирии. На размещенных в Сети кадрах видно, как местную жительницу Давлеканово сносит мощный поток воды. Встать на ноги ей помешали роликовые коньки.
К счастью, на помощь ребенку пришел очевидец происшествия. Мужчина вытащил девочку из воды и отвез на своей машине до дома.
Город Давлеканово в Республике Башкортостан затопило в минувшие выходные. Под водой оказались дороги и тротуары, подтопило несколько магазинов и квартир.
Происшествия,Видео,Башкортостан,Давлеканово,
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