Подростка избили, обстреляли из пневматики и попытались сжечь

Оба фигуранта заподозрены по части 3 статьи 30 и пункту «ж» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. По данным следствия, они несколько раз выстрелили потерпевшему в голову из пневматического пистолета, душили его и подожгли ради убийства, но не смогли довести свой умысел до конца.
О задержании двоих подозреваемых 17 и 18 лет 11 апреля региональное управление МВД сообщило ТАСС. Пострадавший подросток сообщил полицейским, что нападавшие стреляли в него из пневматического пистолета, а также облили его горючей жидкостью и подожгли. В отношении задержанных полицейские также составили два административных протокола.