Подростка избили, обстреляли из пневматики и попытались сжечь

Оба фигуранта заподозрены по части 3 статьи 30 и пункту «ж» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. По данным следствия, они несколько раз выстрелили потерпевшему в голову из пневматического пистолета, душили его и подожгли ради убийства, но не смогли довести свой умысел до конца.