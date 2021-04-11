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Вылетевший в Петербург самолет возвращается в Сочи из-за возможной разгерметизации кабины

ТАСС
37 минут назад
Экипаж самолета авиакомпании Azur Air, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт отправления из-за возможной разгерметизации кабины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.
"После взлета по маршруту Сочи - Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на борту находятся 190 пассажиров.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет вылетел в 20:49 мск. Рейс выполняется на самолете Boeing 737-8.
Происшествия,Санкт-Петербург,Сочи,
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