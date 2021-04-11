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Самолет Azur Air, экипаж которого сообщил о разгерметизации кабины, сел в аэропорту Сочи

ТАСС
33 минуты назад
Самолет авиакомпании Azur Air, экипаж которого ранее в воскресенье принял решение вернуться в аэропорт Сочи из-за возможной разгерметизации кабины, благополучно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы авиаузла.
"Посадка благополучно в 22:24 мск", - сказал он.
Как сообщил ТАСС представитель перевозчика в аэропорту Сочи, пассажиры будут доставлены в Петербург новым бортом.
"Будет оформляться новый борт", - сказал представитель авиакомпании, отметив, что вылет в Санкт-Петербург будет выполнен в самое ближайшее время.
Представитель перевозчика добавил, что причины возвращения самолета в Сочи будут установлены после посадки.
Происшествия,Сочи,
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