Самолет авиакомпании Azur Air, экипаж которого ранее в воскресенье принял решение вернуться в аэропорт Сочи из-за возможной разгерметизации кабины, благополучно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы авиаузла.
"Посадка благополучно в 22:24 мск", - сказал он.
Как сообщил ТАСС представитель перевозчика в аэропорту Сочи, пассажиры будут доставлены в Петербург новым бортом.
"Будет оформляться новый борт", - сказал представитель авиакомпании, отметив, что вылет в Санкт-Петербург будет выполнен в самое ближайшее время.
Представитель перевозчика добавил, что причины возвращения самолета в Сочи будут установлены после посадки.