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В жилом доме в Москве произошел взрыв

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
В жилом доме в Москве произошел взрыв, на кухне в одной из квартир выбиты окна, сообщает Telegram-канал Baza.
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Происшествие случилось в Семеновском переулке. На место выехали спасатели.
Происшествия,Москва,
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