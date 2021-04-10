Тело новорожденного младенца нашли в сугробе в Ухте

Согласно представленным данным, тело находилось в сугробе возле гаражей, которые расположены на улице Дорожной.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Кроме того, следствие проводит судебно-медицинская экспертиза для выявления причин смерти. Также проводятся следственные действия по поиску матери новорожденного, а также установления обстоятельств произошедшего.