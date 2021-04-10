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Тело новорожденного младенца нашли в сугробе в Ухте

Газета.Ru
36 минут назад
В Ухте тело младенца было обнаружено в сугробе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.
Тело новорожденного младенца нашли в сугробе в Ухте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно представленным данным, тело находилось в сугробе возле гаражей, которые расположены на улице Дорожной.
Тело лежало «в полиэтиленовом пакете черного цвета».
Следствием возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Кроме того, следствие проводит судебно-медицинская экспертиза для выявления причин смерти. Также проводятся следственные действия по поиску матери новорожденного, а также установления обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что тела нескольких младенцев нашли среди мусора в Подмосковье, Ульяновске и Волгограде.
Происшествия,Ухта,
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