Дочь летчика Чкалова  отдала мошенникам 23 млн рублей

Фото: ТАСС ТАСС

82-летняя Ольга, младшая дочь знаменитого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный и представился "старшим лейтенантом следственного отдела". Мошенник сказал, что персональные данные женщины якобы попали в интернет и злоумышленники смогут украсть ее деньги. Чтобы избежать кражи, нужно перевести деньги на другой счет.

Женщина послушалась и перевела средства. В итоге она лишилась 23,3 млн рублей. Пока неясно, почему банк не запросил личного подтверждения Чкаловой при переводе столь значительной суммы.

У легендарного летчика Валерия Чкалова - трое детей. Это дочери Валерия (умерла в 2013), Ольга (1939 г.р) и сын Игорь (скончался в 2006).