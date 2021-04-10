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Дочь летчика Чкалова  отдала мошенникам 23 млн рублей

Майк Габриелян
53 минуты назад
Дочь советского летчика Валерия Чкалова перевела телефонным мошенникам, выдавшим себя за следователей, 23,3 млн рублей. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
Дочь летчика Чкалова отдала мошенникам 23 млн рублей
Фото: ТАССТАСС
82-летняя Ольга, младшая дочь знаменитого советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный и представился "старшим лейтенантом следственного отдела". Мошенник сказал, что персональные данные женщины якобы попали в интернет и злоумышленники смогут украсть ее деньги. Чтобы избежать кражи, нужно перевести деньги на другой счет.
Женщина послушалась и перевела средства. В итоге она лишилась 23,3 млн рублей. Пока неясно, почему банк не запросил личного подтверждения Чкаловой при переводе столь значительной суммы.
У легендарного летчика Валерия Чкалова - трое детей. Это дочери Валерия (умерла в 2013), Ольга (1939 г.р) и сын Игорь (скончался в 2006).
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт по информационной и компьютерной безопасности дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками.
Происшествия,Валерий Чкалов,РЕН ТВ,
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