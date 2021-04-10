Криптоинвестора избили из-за 8 биткоинов в Москве

Цатурян, уверяет, что у него начался конфликт с неизвестным гражданином. Оппонент бил его по лицу и телу.

В итоге криптоинвестор оказался в больнице с ушибами живота, синяками на лице и переломом носа. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В телеграм-каналах циркулирует неподтвержденная информация, что на крипто-бизнесмена напали из-за долга в 8 биткоинов. Некий мужчина ранее неоднократно звонил бизнесмену, требуя от того вернуть долг. Однако сам Цатурян говорит, что никому не должен, а деньги у него вымогали. При этом крипто-бизнесмен согласился на встречу с неизвестным вымогателем в ресторане.