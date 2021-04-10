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В российской больнице рухнул лифт с десятью пассажирами

Lenta.ru
27 минут назад
В городской больнице 1 со второго этажа рухнул лифт с десятью пассажирами, среди них — один медработник. Восемь человек из них не получили травм, диагноз двоих россиян уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Забайкальского края.
В российской больнице рухнул лифт с десятью пассажирами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно информации ведомства, все пассажиры были обследованы, восемь человек отказались от предложенной госпитализации, их состояние «не вызывает опасений». Диагноз еще двух пассажиров уточняется, они направлены на компьютерную томографию.
Предварительно, причиной инцидента стал перегруз. Лифт был установлен в 2017 году и прошел сертификацию. Главный врач больницы назначил служебное расследование. Краевой Минздрав также проведет собственную проверку.
Ранее в январе в исправительной колонии 13 в Нижнем Тагиле для бывших силовиков упал лифт с заключенными. Двое заключенных решили подняться на второй этаж с помощью грузового подъемника, выведенного из эксплуатации еще в прошлом году. В результате во время подъема трос оборвался и платформа рухнула на землю.
Происшествия,Минздрав РФ,ФСИН,
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