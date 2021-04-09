Мошенница продала квартиру миллиардера из РФ и умерла

Российский миллиардер и создатель сайта знакомств Badoo Андрей Андреев лишился своей двухкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге . Пока он жил в Великобритании , мошенница из Абхазии продала его двушку кинопродюсеру Евгении Ароновой. Теперь представители бизнесмена пытаются вернуть жильё через суд.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал LeWeb кадр из видео / YouTube-канал LeWeb

Как сообщил Forbes, Андреев с 2005 года не живёт в России , а всем его имуществом в стране управляют доверенные лица. Ни он сам, ни его представители квартиру в Приморском районе Санкт-Петербурга не продавали. Но осенью миллиардеру сообщили, что в результате какой-то мошеннической сделки у квартиры сменился владелец.

Выяснилось, что новым собственником ещё в 2013 году стала генеральный продюсер кинокомпании Pandora Film Евгения Аронова. Продала ей недвижимость некая гражданка Абхазии по имени Людмила Тория, которая якобы получила жильё в наследство от своего покойного мужа Андрея Огаджанянца.

Андрей Огаджанянц — настоящее имя миллиардера Андрея Андреева. Он никогда не был женат и не посещал Абхазию. Квартиру в Петербурге он получил в наследство от своей бабушки и провёл там детство. Как выяснил Forbes, бизнесмен до сих пор прописан в этой двушке.

В апреле текущего года Аронова в Facebook рассказала, что стала жертвой мошенников. Она не знала настоящего владельца квартиры вплоть того момента, пока к ней не подали иск представители Андреева.

Абхазская вдова

Журналисты узнали и судьбу загадочной гражданки Абхазии. Людмила Тория умерла в Краснодаре в апреле 2019 года от пневмонии. Женщина проживала в одном из абхазских сел Очамчырского района, рассказали изданию в местном ЗАГСе. Перед смертью Тория попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с делом нотариуса Нины Наумовой. Последняя проходит в материалах дела о квартире Андреева как третье лицо.

Именно Наумова вела наследственное дело и выдала Тория свидетельство о наследстве квартиры. Но она в 2018 году лишилась права нотариальной деятельности, а в 2019-м её приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество. Наумова помогала преступной группировке по подложным документам присваивать квартиры умерших петербуржцев.

Как удалось провернуть аферу

Судя по выписке из Росреестра , квартира Андреева перешла в собственность Людмилы Тория в декабре 2012 года по наследству. Уже спустя три недели её продали Ароновой. Сделку по покупке оформляли нотариально. Как сообщил адвокат кинопродюсера Дмитрий Черней, Тория поведала им о хронических болезнях её якобы умершего супруга Огаджанянца и предоставила «все документы».

У Росреестра также не возникло вопросов к предоставленным документам. В ведомстве заявили, что всё «отвечало требованиям законодательства». Тем не менее, опрошенные изданием юристы удивились, как сделку вообще удалось заключить. По их словам, Росреестр должен был установить подлинность поданных документов, проверить полномочия лица или органа власти, выдавшего документы, а также убедиться в отсутствии иных оснований для приостановления или отказа в госрегистрации.

Кроме того, даже если бы смерть заявленного «супруга» была невымышленной, заключить сделку было бы нельзя. По российскому законодательству, обращаться за переходом права собственности может только владелец недвижимости. Даже если бы у «супруга» была доверенность на проведение таких операций, она бы потеряла свою силу после смерти собственника.

Судя по всему, фейковым супругом Тория был её подельник. Как рассказала заведующая ЗАГСом Очамчырского района Лали Бжания, несколько лет назад она расписала Людмилу Тория и гражданина с российским паспортом на имя Андрея Огаджанянца. По её словам, к ней пришёл некий мужчина и представился гражданином Огаджанянцем. Его документы проверили и зарегистрировали брак. Но как следует из копии загранпаспорта Андреева, с которой ознакомился Forbes, территорию Абхазии в момент «регистрации брака» он не посещал.