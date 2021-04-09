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Таксист изнасиловал уснувшую в машине москвичку

Вероника Полынина
18 минут назад
Таксист из Киргизии изнасиловал уснувшую в машине москвичку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Таксист изнасиловал уснувшую в машине москвичку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Источник рассказал, что в полицию обратилась женщина 1984 года рождения. Она заявила, что возвращалась с корпоратива на такси, которое вызвала через приложение «Яндекс.Такси». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина заснула в машине, а проснулась от того, что водитель осуществлял с ней половой акт.
В тот же день подозреваемого задержали. Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения. Он уже дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно.
Происшествия,МВД,РИА Новости,Киргизия,
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