Таксист изнасиловал уснувшую в машине москвичку

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Источник рассказал, что в полицию обратилась женщина 1984 года рождения. Она заявила, что возвращалась с корпоратива на такси, которое вызвала через приложение «Яндекс.Такси». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина заснула в машине, а проснулась от того, что водитель осуществлял с ней половой акт.

В тот же день подозреваемого задержали. Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.