Таксист изнасиловал уснувшую в машине москвичку

Источник рассказал, что в полицию обратилась женщина 1984 года рождения. Она заявила, что возвращалась с корпоратива на такси, которое вызвала через приложение «Яндекс.Такси». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина заснула в машине, а проснулась от того, что водитель осуществлял с ней половой акт.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно.