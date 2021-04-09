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Третьеклассник покончил с собой в Москве после ссоры с матерью

Деловая газета "Взгляд"
40 минут назад
Ученик третьего класса покончил с собой, поссорившись с мамой из-за того, что потерял электронный пропуск в спортивную секцию. Возбуждено дело о доведении до самоубийства.
Школьник покончил с собой в Москве после ссоры с матерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Трагедия произошла вечером 8 апреля. Тело ребенка 2011 года рождения было найдено его дедушкой в детской комнате в квартире на Большой Черкизовской улице в Москве. Предположительно, мальчик умер от асфиксии.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам деда мальчика, незадолго до происшествия мама отругала сына за потерю электронного пропуска в спортивную секцию. В момент трагедии она находилась в квартире. Сообщается, что предсмертную записку мальчик не оставил.
Мать ребенка, по информации источника, работает в деканате одного из московских вузов, отец – начальник участка в телецентре «Останкино».
Ранее следователи начали проверку инцидента со школьниками в Благовещенске, которые, по данным СМИ, порезали себе руки после просмотра видео в TikTok.
Происшествия,ТТЦ "Останкино",МВД,РИА Новости,Москва,
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