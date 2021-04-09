Школьник покончил с собой в Москве после ссоры с матерью

Ученик третьего класса покончил с собой, поссорившись с мамой из-за того, что потерял электронный пропуск в спортивную секцию. Возбуждено дело о доведении до самоубийства.

По словам деда мальчика, незадолго до происшествия мама отругала сына за потерю электронного пропуска в спортивную секцию. В момент трагедии она находилась в квартире. Сообщается, что предсмертную записку мальчик не оставил.