Молодой человек скончался в Москве после вечеринки

Москве молодой человек скончался после домашней вечеринки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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В ночь на 8 апреля в квартире в доме на проспекте Маршала Жукова компания молодых людей распивала алкоголь. В какой-то момент один из них вышел в подъезд, чтобы покурить. Утром жительница того же дома из окна своей квартиры увидела его тело на козырьке подъезда. Она сообщила об этом в полицию. Ее сотрудники инициировали проведение проверки по данному факту.

В марте, как сообщал «Рамблер», житель одного из домов в 1-м Кирпичном переулке употреблял алкогольные напитки в своей квартире на втором этаже. В какой-то момент он взял нож и стал угрожать им своей жене и 14-летнему сыну. В попытке спастись женщина и подросток выпрыгнули из окна. В результате падения первая сломала пятку, второй получил ушибы.