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Молодой человек скончался в Москве после вечеринки

Артём Кульша
54 минуты назад
В Москве молодой человек скончался после домашней вечеринки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Молодой человек скончался в Москве после вечеринки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ночь на 8 апреля в квартире в доме на проспекте Маршала Жукова компания молодых людей распивала алкоголь. В какой-то момент один из них вышел в подъезд, чтобы покурить. Утром жительница того же дома из окна своей квартиры увидела его тело на козырьке подъезда. Она сообщила об этом в полицию. Ее сотрудники инициировали проведение проверки по данному факту.
В марте, как сообщал «Рамблер», житель одного из домов в 1-м Кирпичном переулке употреблял алкогольные напитки в своей квартире на втором этаже. В какой-то момент он взял нож и стал угрожать им своей жене и 14-летнему сыну. В попытке спастись женщина и подросток выпрыгнули из окна. В результате падения первая сломала пятку, второй получил ушибы.
Тогда же пятилетняя девочка погибла в результате падения из окна высотного здания на Туристской улице в Санкт-Петербурге. По данным средств массовой информации, родители оставили ее с бабушкой, а та пошла в больницу и оставила внучку одну по меньшей мере на час.
Происшествия,Москва,
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