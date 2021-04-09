В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

ФСБ задержала в Дагестане министра по подозрению в хищении

Артём Кульша
19 минут назад
Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов задержан. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
ФСБ задержала в Дагестане министра по подозрению в хищении
Фото: РамблерРамблер
Осведомленные собеседники рассказали каналу, что сотрудники ФСБ задержали Ибрагимова по подозрению в хищении средств, выделенных на социальные выплаты. В настоящее время министр находится в здании регионального управления Следственного комитета.
В начале апреля, как сообщал «Рамблер», управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило в отношении сотрудницы администрации района Осинского района уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Согласно материалам проверки прокуратуры региона, подозреваемая получила 61,8 тысячи рублей, выделенных на организацию питания членов мужской команды «Кама» из города Оса, и потратила их на личные цели.
В марте, как сообщал «Рамблер», исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов был задержан по подозрению в причастности к мошенничеству. По версии следствия, в 2013-2015 годах Петрашов лично, через посредников и на счета подконтрольных ему юридических лиц получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.
Происшествия,Политика,Расул Ибрагимов,ФСБ,СКР,Республика Дагестан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители