ФСБ задержала в Дагестане министра по подозрению в хищении

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило в отношении сотрудницы администрации района Осинского района уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

В марте, как сообщал «Рамблер», исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов был задержан по подозрению в причастности к мошенничеству. По версии следствия, в 2013-2015 годах Петрашов лично, через посредников и на счета подконтрольных ему юридических лиц получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.