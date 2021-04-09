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Смотрящего за российским городом авторитета Мэрика задержали в ходе спецоперации

Lenta.ru
56 минут назад
В Брянске в ходе спецоперации сотрудников силовых ведомств задержан криминальный авторитет Алексей Маруткин, известный по прозвищу Мэрик. Об этом в пятницу, 9 апреля, источники, знакомые с ситуацией, сообщили региональному порталу «Городской».
Авторитета Мэрика задержали в ходе спецоперации
Фото: ТАССТАСС
По их словам, Маруткина в определенных кругах называют смотрящим за Брянском. Официальной информации о его задержании пока не поступало.
Ранее 9 апреля сообщалось, что гражданина Украины, вора в законе Романа Когана, который до 2018 года имел российское гражданство, выбросили в поле недалеко от российской границы при выдаче его России.
Происшествия,Брянск,
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