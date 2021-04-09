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ФСБ показала видео задержания готовивших теракт исламистов в Крыму

Алевтина Жаркова
22 минуты назад
В Крыму задержаны исламисты, которые планировали устроить террористический акт в одном из образовательных учреждений в Симферополе.
Согласно предоставленным спецслужбой данным, двое россиян 1992 и 1999 годов рождения примкнули к запрещенной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и намеривались устроить взрыв самодельной бомбы. После этого злоумышленники хотели покинуть территорию России и выехать через Украину и Турцию в Сирию.
Во время проведения обыска у радикалов были изъяты взрывчатка, а также компоненты бомб с поражающими элементами. Кроме того, правоохранители обнародовали голосовые сообщения задержанных, в которых они обсуждали с боевиками свои дальнейшие действия.
Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,Республика Крым,Симферополь,
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