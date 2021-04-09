Задержаны двое сторонников международной террористической организации, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя . Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.

По данным спецслужбы, задержанные россияне, 1992 и 1999 годов рождения, являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

При обысках в их домах были найдены компоненты самодельных бомб, в том числе и взрывчатка. А также инструкции от эмиссаров террористов, с которыми граждане России переписывались и обменивались голосовыми сообщениями, планируя теракт.

После нападения задержанные планировали сбежать в Сирию через Украину и Турцию. Возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности, пояснили в ФСБ.