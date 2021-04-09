Задержаны двое сторонников международной террористической организации, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя
. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет
РИА Новости.
По данным спецслужбы, задержанные россияне, 1992 и 1999 годов рождения, являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».
При обысках в их домах были найдены компоненты самодельных бомб, в том числе и взрывчатка. А также инструкции от эмиссаров террористов, с которыми граждане России переписывались и обменивались голосовыми сообщениями, планируя теракт.
После нападения задержанные планировали сбежать в Сирию через Украину и Турцию. Возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности, пояснили в ФСБ.
«Рамблер» писал, что ранее в Кисловодске был задержан сторонник международной террористической организации, готовивший теракт, а также трое его сообщников.