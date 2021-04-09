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В Москве пьяный мужчина пытался задушить полицейского

ТАСС
1 час назад
Пьяный мужчина в Москве ударил полицейского и попытался его задушить при доставлении его в отдел полиции для оформления протокола за административное правонарушение. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Пьяный москвич попытался задушить полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В центре Москвы мужчина в состоянии опьянения набросился на сотрудника полиции, который собирался доставить его в отдел для оформления протокола, и ударил его два раза по лицу, после чего пытался задушить его", - рассказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Происшествия,Москва,
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