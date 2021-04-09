В Нижнем Новгороде мужчина украл из магазина косметики на 13 000 рублей. Беспрецедентная кража на глазах у продавцов и покупателей попала в объектив камеры видеонаблюдения.

«Любитель бьюти-средств» явился в торговое заведение днем 17 марта в черной куртке и с защитной маской на лице. Он спокойно взял со стенда 10 упаковок патчей для глаз и положил их себе в карман, после чего вышел из магазина, пронеся свою добычу мимо кассы.