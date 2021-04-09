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Укравшего косметику на 13 000 рублей вора запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
35 минут назад
В Нижнем Новгороде мужчина украл из магазина косметики на 13 000 рублей. Беспрецедентная кража на глазах у продавцов и покупателей попала в объектив камеры видеонаблюдения.
«Любитель бьюти-средств» явился в торговое заведение днем 17 марта в черной куртке и с защитной маской на лице. Он спокойно взял со стенда 10 упаковок патчей для глаз и положил их себе в карман, после чего вышел из магазина, пронеся свою добычу мимо кассы.
После случившегося главный кассир торговой точки обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.
Происшествия,Криминал,Видео,
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