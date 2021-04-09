Некоторые задержанные в Дубае украинки присутствовали на скандальной вечеринке в Буковеле. Об этом сообщает The Sun.

В понедельник, как сообщал «Рамблер», полиция Дубая задержала 11 женщин, предположительно, из Украины, и двух мужчин, в том числе россиянина, в рамках уголовного дела о непристойных действиях. Женщины снялись обнаженными на балконе одного из домов, а гражданина России подозревали в съемке видео.

Им грозило за это до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей). Во вторник власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение депортировать подозреваемых из страны.

Позавчера The Sun сообщил, что задержанные женщины входят в объединение «Отряд задниц» (Butt Squad), а в феврале около половины из них присутствовали на трехдневной вечеринке на украинском курорте Буковеле по случаю дня рождения украинского бизнесмена Виталия Гречина, который может быть организатором съемки в Дубае.