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Задержанные в Дубае украинки были на еще одной скандальной вечеринке

Артём Кульша
53 минуты назад
Некоторые задержанные в Дубае украинки присутствовали на скандальной вечеринке в Буковеле. Об этом сообщает The Sun.
В понедельник, как сообщал «Рамблер», полиция Дубая задержала 11 женщин, предположительно, из Украины, и двух мужчин, в том числе россиянина, в рамках уголовного дела о непристойных действиях. Женщины снялись обнаженными на балконе одного из домов, а гражданина России подозревали в съемке видео.
Им грозило за это до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей). Во вторник власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение депортировать подозреваемых из страны.
Позавчера The Sun сообщил, что задержанные женщины входят в объединение «Отряд задниц» (Butt Squad), а в феврале около половины из них присутствовали на трехдневной вечеринке на украинском курорте Буковеле по случаю дня рождения украинского бизнесмена Виталия Гречина, который может быть организатором съемки в Дубае.
Вечеринку в Буковеле организовал украинский телеведущий Игорь Посыпайко. В ходе нее участницы Butt Squad в том числе купались ночью в открытом бассейне.
Происшествия,Видео,Дубай,
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