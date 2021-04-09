Полицейского посадили на 7 лет за покровительство проституткам

Уточняется, что суд признал бывшего начальника отдела уголовного розыска виновным во взяточничестве. Кроме того, он выплатит штраф в размере 1,95 миллиона рублей. Полицейский не признал вину.

В период с 2015-го по 2019 год он получал взятки до миллиона рублей за бездействие в отношении организаторов данного бизнеса. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Взятка»).