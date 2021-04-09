Полицейского посадили на 7 лет за покровительство проституткам

В Томской области полицейский получил семь лет колонии строгого режима за то, что закрывал глаза на организацию проституции. За такое покровительство он получал незаконное вознаграждение. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Фото: Thomas Peter / ReutersThomas Peter / Reuters
Уточняется, что суд признал бывшего начальника отдела уголовного розыска виновным во взяточничестве. Кроме того, он выплатит штраф в размере 1,95 миллиона рублей. Полицейский не признал вину.
В период с 2015-го по 2019 год он получал взятки до миллиона рублей за бездействие в отношении организаторов данного бизнеса. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Взятка»).
Ранее 9 апреля стало известно, что Мосгорсуд приговорил двух бывших полицейских к 11 годам в исправительной колонии строгого режима по обвинению в получении взятки на 15 миллионов рублей. Суд также обязал их выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей с каждого.