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Уснувший со шприцем в руке таксист попал на видео

Александр Кузьмин
14 минут назад
В Воронеже местный житель снял на видео водителя такси, который спал в служебной машине со шприцем в руке. Видео публикует канал «360».
На кадрах можно разглядеть, как водитель явно в нездоровом состоянии лежит за рулем Renault Logan. По салону разбросаны шприцы, один из которых таксист держит в руке.
Вскоре полицейские нашли героя видеоролика, им оказался 45-ти летний житель Воронежа. От медосвидетельствования водитель такси отказался. По данному факту стражи порядка составили административный протокол. Ему могут выписать штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Происшествия,Видео,
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