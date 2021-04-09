Уснувший со шприцем в руке таксист попал на видео

В Воронеже местный житель снял на видео водителя такси, который спал в служебной машине со шприцем в руке. Видео публикует канал «360».
На кадрах можно разглядеть, как водитель явно в нездоровом состоянии лежит за рулем Renault Logan. По салону разбросаны шприцы, один из которых таксист держит в руке.
Вскоре полицейские нашли героя видеоролика, им оказался 45-ти летний житель Воронежа. От медосвидетельствования водитель такси отказался. По данному факту стражи порядка составили административный протокол. Ему могут выписать штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет.