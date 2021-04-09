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В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в цехе в Волгограде

RT на русскомиещё 3
1 час назад
Открытое горение крыши цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировано, сообщили в региональном главке МЧС России.
В Волгограде загорелся цех по производству дроби
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В 06:45 — ликвидация открытого горения», — приводит РИА Новости сообщение.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в Волгограде на заводе по производству дроби произошёл пожар.
Происшествия,МЧС,РИА Новости,Волгоград,
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