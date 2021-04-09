Смерть Джорджа Флойда наступила от удушения

Медэксперт также отметил, что, судя по видео, частота дыхания Флойда была в пределах нормы, таким образом действие некоторых препаратов, которые он мог принимать, не влияли на респираторную функцию его организма во время задержания.

Ранее на суде дал показания медик Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду, когда его привезли в больницу. Он отметил, что причиной смерти афроамериканца, вероятно, была нехватка кислорода. "Это одна из наиболее вероятных причин", - сказал он. Лэнгенфилд также констатировал, что нехватка кислорода могла быть вызвана и действием некоторых препаратов, которые принимал Флойд.