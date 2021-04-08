Школьник в Москве украл у родителей 3 млн и исчез

По словам москвички, она привезла мальчика в школу, проследила, как он зашел на территорию учреждения, после чего поехала домой. В этот же день ее муж сообщил, что у него пропал телефон и 3 млн рублей из портфеля. Мать пропавшего подростка стала звонить сыну, но он перестал выходить на связь. Учителя в школе рассказали, что мальчик не заходил в здание школы и скрылся в сторону Воробьевых гор.