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Московский школьник украл у родителей 3 млн рублей и пропал

ЧП Столицаиещё 1
1 час назад
В Москве подросток украл у своих родителей 3 млн рублей, после чего пропал. По информации РЕН ТВ, 7 апреля в столичную полицию обратилась безработная женщина, которая сообщила об исчезновении сына-шестиклассника.
Школьник в Москве украл у родителей 3 млн и исчез
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам москвички, она привезла мальчика в школу, проследила, как он зашел на территорию учреждения, после чего поехала домой. В этот же день ее муж сообщил, что у него пропал телефон и 3 млн рублей из портфеля. Мать пропавшего подростка стала звонить сыну, но он перестал выходить на связь. Учителя в школе рассказали, что мальчик не заходил в здание школы и скрылся в сторону Воробьевых гор.
Позднее заявительница узнала, что сын, воспользовавшись планшетом отца, перевел с его счета 100 тысяч рублей и обналичил их. Женщина также рассказала, что никаких конфликтов с сыном у нее и у ее мужа не было, раньше мальчик никогда не уходил из дома.
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
Происшествия,Москва,
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