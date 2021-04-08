Россиянин умер в Турции при загадочных обстоятельствах

Тело 36-летнего туриста обнаружил в ванной комнате гостиничного номера его друг и обратился за помощью к администрации объекта размещения. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Врачи констатировали смерть отдыхающего.