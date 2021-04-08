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Россиянин умер в отеле Турции при загадочных обстоятельствах

Lenta.ru
24 минуты назад
Российский турист умер при загадочных обстоятельствах в отеле курортного города Манавгат, Турция. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россиянин умер в Турции при загадочных обстоятельствах
Фото: ReutersReuters
Тело 36-летнего туриста обнаружил в ванной комнате гостиничного номера его друг и обратился за помощью к администрации объекта размещения. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Врачи констатировали смерть отдыхающего.
Тело россиянина отправлено в Анталию на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти и исключения насильственного характера.
Генконсульство России в Анталье подтвердило информацию о смерти туриста. «Правоохранительные органы в установленном порядке проводят проверку по данному факту. По ее результатам родные и близкие покойного будут проинформированы дополнительно», — заявили представители дипмиссии.
Ранее в прошлом году турист из Германии умер в одном отелей курортного города Анталья при невыясненных обстоятельствах. Тело 59-летнего мужчины пролежало в гостиничном номере два дня, прежде чем его нашли его знакомые.
Происшествия,МВД,Манавгат,Турция,
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