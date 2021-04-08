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СМИ: В Охотском море горит траулер

ТК «Звезда»иещё 1
39 минут назад
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море. Сообщает РИА Новости со ссылкой экстренные службы. По предварительным данным, на борту могут находиться более 80 человек.
В Охотском море загорелся траулер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Силы МЧС не привлекались для тушения пожара на траулере. Об этом «Звезде» заявили в МЧС по региону.
По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.
Происшествия,Порт Находка,МЧС,РИА Новости,
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