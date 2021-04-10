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Задержан экс-глава красноярского центра стандартизации

Праймиещё 5
1 час назад
Бывший глава федерального бюджетного учреждения в Красноярске задержан, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
Задержан экс-глава красноярского центра стандартизации
Фото: © fotolia.com/ wollertz© fotolia.com/ wollertz
Ранее полицейские уточнили, что оперативники установили, что подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с 2013 по 2019 год заключил 128 прямых договоров с аффилированными к нему организациями без проведения конкурентных закупок. Полиция сообщила, что на его личные банковские счета было переведено более 6,5 миллионов рублей. Следователи изъяли документы, указывающие на противоправную деятельность злоумышленника.
"Сотрудниками полиции задержан бывший руководитель федерального бюджетного учреждения. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ за "Злоупотребление должностным полномочиями". Накануне возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, связанное с нарушениями при закупке оборудования для нужд организации", — говорится в сообщении.
В ведомстве не называют фамилию задержанного, но уточняют, что речь идет о центре стандартизации и метрологии.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщала о выявлении факта злоупотребления полномочиями экс-руководителем федерального бюджетного учреждения в Красноярске. Источник в правоохранительных органах также ранее сообщил РИА Новости, что речь идет о Василии Моргуне – бывшем главе центра стандартизации, метрологии и испытания Красноярского края.
Происшествия,МВД,РИА Новости,Красноярский Край,Красноярск,
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