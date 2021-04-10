Задержан экс-глава красноярского центра стандартизации

Ранее полицейские уточнили, что оперативники установили, что подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с 2013 по 2019 год заключил 128 прямых договоров с аффилированными к нему организациями без проведения конкурентных закупок. Полиция сообщила, что на его личные банковские счета было переведено более 6,5 миллионов рублей. Следователи изъяли документы, указывающие на противоправную деятельность злоумышленника.