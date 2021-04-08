Судья по делам Фургала и Калви ушел в отставку

Уголовное дело в отношении Калви и его коллег до сих пор не рассматривалось по существу и находится на стадии предварительного следствия. В прошлом году его фигурантов опустили из СИЗО. Калви и пять сотрудников Baring Vostok проходили обвиняемыми по делу о мошенничестве с акциями люксембургской компании IFTG. Владевшее ими Первое коллекторское бюро (ПКБ) рассчиталось ценными бумагами с кредитором, которым выступал банк «Восточный». Кредитная организация и обе компании в тот момент находились под контролем Baring Vostok.