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Московский судья по делам Фургала и Калви ушел в отставку

Lenta.ruиещё 1
40 минут назад
Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов, отправивший в СИЗО бывших российских губернаторов Сергея Фургала и Никиту Белых, а также основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, ушел в отставку. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает РИА Новости.
Судья по делам Фургала и Калви ушел в отставку
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Уточняется, что судья сложил полномочия по собственному желанию.
Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
7 апреля экс-губернатора перевели из СИЗО в тюремную больницу «Матросской тишины».
Уголовное дело в отношении Калви и его коллег до сих пор не рассматривалось по существу и находится на стадии предварительного следствия. В прошлом году его фигурантов опустили из СИЗО. Калви и пять сотрудников Baring Vostok проходили обвиняемыми по делу о мошенничестве с акциями люксембургской компании IFTG. Владевшее ими Первое коллекторское бюро (ПКБ) рассчиталось ценными бумагами с кредитором, которым выступал банк «Восточный». Кредитная организация и обе компании в тот момент находились под контролем Baring Vostok.
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года. 1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы. Осужденному также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей.
Происшествия,Майкл Калви,Сергей Фургал,Артур Карпов,Никита Белых,ФСИН,РИА Новости,Москва,
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