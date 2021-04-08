Россиянин угнал поезд в Хабаровском крае

Транспортные полицейские задержали подозреваемого — им оказался 46-летний работник локомотивного депо на станции Новый Ургал.
Как сообщается на сайте регионального МВД, злоумышленник в течение нескольких дней переливал топливо в канистры и хранил их на территории предприятия. В дальнейшем для переправки украденного он угнал локомотив.
Мужчина довёз похищенное топливо до лесополосы, где находился его личный автомобиль. Чтобы скрыть следы угона, железнодорожник вернул поезд в депо.
Возбуждено уголовное дело.