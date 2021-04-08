В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Хабаровском крае мужчина угнал поезд

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
В Хабаровском крае транспортные полицейские задержали 46-летнего работника локомотивного депо, подозреваемого в угоне подвижного состава с целью хищения топлива. Об этом сообщается на сайте МВД.
Мужчина угнал поезд в Хабаровском крае
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФОПресс-служба УТ МВД России по ДФО
По данным ведомства, работник станции Новый Ургал в течение нескольких дней переливал топливо с колонки депо в канистры и хранил их на территории предприятия. В дальнейшем для переправки топлива он угнал локомотив.
Мужчина доехал до стрелочного перевода, расположил подготовленные канистры в локомотиве и доставил украденное до лесополосы, где находился его личный автомобиль. Чтобы скрыть следы угона, железнодорожник вернул поезд в депо.
В отношении мужчины оформлена подписка о невыезде. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).
Еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ возбуждено в связи с кражей топлива.
Происшествия,Хабаровский Край,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители