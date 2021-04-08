Мужчина угнал поезд в Хабаровском крае

Хабаровском крае транспортные полицейские задержали 46-летнего работника локомотивного депо, подозреваемого в угоне подвижного состава с целью хищения топлива. Об этом сообщается на сайте МВД.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

По данным ведомства, работник станции Новый Ургал в течение нескольких дней переливал топливо с колонки депо в канистры и хранил их на территории предприятия. В дальнейшем для переправки топлива он угнал локомотив.

Мужчина доехал до стрелочного перевода, расположил подготовленные канистры в локомотиве и доставил украденное до лесополосы, где находился его личный автомобиль. Чтобы скрыть следы угона, железнодорожник вернул поезд в депо.

В отношении мужчины оформлена подписка о невыезде. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).