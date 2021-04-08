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Россиянка насмерть задавила работника автосервиса

Артём Кульша
43 минуты назад
В Якутске женщина наехала на работника автосервиса на автомобиле. Об этом сообщает «Якутия 24».
Согласно предварительной информации, позавчера женщина не рассчитала скорость при заезде в гаражный бокс и наехала на сотрудника сервиса, который стоял у стены напротив машины. Мужчина скончался в результате полученных травм.
По данным телеграм-канала «КримЯкутия», инцидент произошел в автосервисе «Прогресс» на улице Петра Алексеева, а позади погибшего находился радиатор отопления.
«По имеющейся информации, приехавшие сотрудники СК были удивлены спокойствием женщины, которая больше беспокоилась о поврежденном авто», — сообщает канал.
В начале марта, как сообщал «Рамблер», на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя женщина во время парковки кроссовера «Тойота РАВ4» случайно совершила наезд на собственного ребенка, который находился позади авто вне поля зрения водителя. Мальчик скончался.
В середине марта в районе улицы Маковского, 126, во Владивостоке столкнулись «Тойота Карина» и «Тойота Приус». После этого последний автомобиль наехал на припаркованные транспортные средства и старшего инспектора ДПС. В результате полученных травм полицейский скончался в реанимации.
Происшествия,Видео,ГИБДД,Якутск,
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