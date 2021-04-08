В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Мошенники стали создавать лжесайты для туристов с помощью Telegram-ботов

Прайм
34 минуты назад
Мошенники в России пользуются Telegram-ботами для создания поддельных страниц онлайн-сервисов бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадки по поиску попутчиков, сообщил РИА Новости руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.
Мошенники стали обманывать с помощью Telegram-ботов
Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов© РИА Новости. Владимир Трефилов
Group-IB начиная с весны 2020 года фиксировала рост мошенничества с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов. Позднее к этому списку добавились онлайн-сервисы бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадка по поиску попутчиков.
"В своих схемах мошенники регистрируют фейковые аккаунты и с помощью Telegram-ботов, разработанных преступными группировками, генерируют фишинговые страницы", — рассказал Кравцов.
Он пояснил, что Telegram-боты позволяют создавать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны онлайн-сервисов с формой оплаты поездки или иной услуги. "Множество интернет-пользователей уже стали жертвами подобного мошенничества, средний чек одной кражи составляет 500-1500 рублей. А в случае с покупкой товара ущерб составляет десятки тысяч рублей", — сообщил эксперт.
Кроме того, некоторые преступные группировки открывают свой торговый счет, с помощью которого при вводе данных карты в фишинговую форму полностью списываются денежные средства, говорит Кравцов.
Чтобы избежать обмана, специалисты Group-IB рекомендуют не соглашаться на предоплату услуг, а также вести переписку с пользователями только на официальном сайте или в приложении, так как зачастую мошенники вынуждают переходить на сторонние сервисы — мессенджеры, в которых уже присылают ссылку на фишинговый ресурс.
"Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена", — пояснил Кравцов.
Происшествия,РИА Новости,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители