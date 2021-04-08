Мошенники стали обманывать с помощью Telegram-ботов

Мошенники в России пользуются Telegram-ботами для создания поддельных страниц онлайн-сервисов бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадки по поиску попутчиков, сообщил РИА Новости руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов © РИА Новости. Владимир Трефилов

Group-IB начиная с весны 2020 года фиксировала рост мошенничества с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов. Позднее к этому списку добавились онлайн-сервисы бронирования отелей, аренды недвижимости и даже площадка по поиску попутчиков.

"В своих схемах мошенники регистрируют фейковые аккаунты и с помощью Telegram-ботов, разработанных преступными группировками, генерируют фишинговые страницы", — рассказал Кравцов.

Он пояснил, что Telegram-боты позволяют создавать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны онлайн-сервисов с формой оплаты поездки или иной услуги. "Множество интернет-пользователей уже стали жертвами подобного мошенничества, средний чек одной кражи составляет 500-1500 рублей. А в случае с покупкой товара ущерб составляет десятки тысяч рублей", — сообщил эксперт.

Кроме того, некоторые преступные группировки открывают свой торговый счет, с помощью которого при вводе данных карты в фишинговую форму полностью списываются денежные средства, говорит Кравцов.

Чтобы избежать обмана, специалисты Group-IB рекомендуют не соглашаться на предоплату услуг, а также вести переписку с пользователями только на официальном сайте или в приложении, так как зачастую мошенники вынуждают переходить на сторонние сервисы — мессенджеры, в которых уже присылают ссылку на фишинговый ресурс.