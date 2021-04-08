Для "скопинского маньяка" задумали ввести ограничения

В 2005 году Виктор Мохов 1950 года рождения был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима
за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и держал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года. В начале марта 2021 года Мохов был освобожден после отбывания срока, в течение шести лет он будет находиться под административным надзором полиции.