Для "скопинского маньяка" задумали ввести ограничения

Ранее суд на 6 лет установил в отношении Виктора Мохова административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя пребывать вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе; нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.