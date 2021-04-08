Предъявление обвинений Эдварду Билу попало сняли на видео

По делу назначили экспертизы, у Била дома провели обыск, полиция опросила свидетелей ДТП. К материалам уголовного дела приобщили видеозаписи камер наружного наблюдения.

По предъявленному обвинению эпатажному блогеру грозит срок до 2 лет тюрьмы.

Напомним, что ДТП с участием Эдварда Била произошло на Садовом кольце. Автомобиль, за которым сидел блогер, на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил 4 автомобиля. Одна из участниц ДТП в тяжёлом состоянии.