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Предъявление обвинений Эдварду Билу попало сняли на видео

Александр Кузьмин
47 минут назад
Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Видео публикует telegram – канал «official_moscow».
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, потерпевшей признали женщину, получившую тяжелые травмы в аварии с участием блогера.
По делу назначили экспертизы, у Била дома провели обыск, полиция опросила свидетелей ДТП. К материалам уголовного дела приобщили видеозаписи камер наружного наблюдения.
По предъявленному обвинению эпатажному блогеру грозит срок до 2 лет тюрьмы.
Напомним, что ДТП с участием Эдварда Била произошло на Садовом кольце. Автомобиль, за которым сидел блогер, на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил 4 автомобиля. Одна из участниц ДТП в тяжёлом состоянии.
Происшествия,Видео,МВД,Москва,
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