Зоологи эвакуируют медведей «мытищинского стрелка»

Медведей, которые жили у так называемого мытищинского стрелка Владимира Барданова, отправят в частный зоопарк в Тулу. Зоологам уже удалось приманить животных яблоками, теперь им сделают укол и погрузят в специальные автомобили, пишет MK.RU.

Как сообщается, одного из хищников зовут Топа, у второго имени нет.

Барданов держал у себя на участке целый зоопарк: двух гималайских медведей, крокодилов и рысь. Последние отправятся в частные питомники в Сочи и Екатеринбург. Во время перестрелки бизнесмена с силовиками животные уцелели, но получили сильный стресс.