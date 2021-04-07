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Зоологи эвакуируют медведей «мытищинского стрелка»

News.ru
1 час назад
Медведей, которые жили у так называемого мытищинского стрелка Владимира Барданова, отправят в частный зоопарк в Тулу. Зоологам уже удалось приманить животных яблоками, теперь им сделают укол и погрузят в специальные автомобили, пишет MK.RU.
Как сообщается, одного из хищников зовут Топа, у второго имени нет.
Барданов держал у себя на участке целый зоопарк: двух гималайских медведей, крокодилов и рысь. Последние отправятся в частные питомники в Сочи и Екатеринбург. Во время перестрелки бизнесмена с силовиками животные уцелели, но получили сильный стресс.
30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к жителю подмосковного посёлка Новые Вешки Владимиру Барданову для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Пенсионер открыл по ним огонь и бросил несколько гранат. Спецназ начал спецоперацию, которая продолжалась около восьми часов. Барданов забаррикадировался в здании и стрелял по силовикам. Он кинул в них около 15 гранат. Один из росгвардейцев был ранен в ногу. Силовики обстреливали дом пенсионера из гранатомёта. В какой-то момент особняк загорелся. По предварительным данным, Барданов погиб в огне, писал NEWS.ru.
Происшествия,Видео,ФСБ,МВД,Московский комсомолец,
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