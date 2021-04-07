Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле. В городе введён план «Перехват».

Причины нападения пока неизвестны. На месте происшествия работают криминалисты, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белоруссии, как писал NEWS.ru, к 18 годам лишения свободы суд приговорил россиянина, напавшего на сотрудников милиции. Наказание ему предстоит отбывать в колонии усиленного режима.