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В Петербурге объявили план «Перехват» после смертельной поножовщины

Lenta.ru
14 минут назад
В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на двух человек, в городе объявлен план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
В Петербурге объявили план «Перехват» после поножовщины
Фото: Андрей Юрьев / «Коммерсантъ»Андрей Юрьев / «Коммерсантъ»
Инцидент произошел у одного из отелей города. 41-летний мужчина погиб. Его 63-летний отец доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места происшествия на черном автомобиле Volkswagen Golf.
Как уточняет «Фонтанка», отец погибшего россиянина занимался обменом валют. Сын мужчины, по предварительным данным, приехал в Санкт-Петербург навестить родственников.
Происшествия,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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