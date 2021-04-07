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В Брянске банда патологоанатомов вымогала деньги за выдачу тел из морга

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против заведующего патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы 1, а также его сотрудников и людей, оказывающих услуги в сфере похоронного дела. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года сотрудники патологоанатомического отделения вымогали у жителей города деньги за «ускоренную выдачу тел» из морга. Следствие считает, что за этого период мошенники незаконно получили более 400 тысяч рублей, обманув более 80 граждан.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере. На данный момент задержаны 18 подозреваемых, в том числе организатор преступной схемы.
Подозреваемые допрашиваются, решается вопрос об избрании мер пресечения. Как отмечает СК, за совершение данного преступления им грозит до 10 лет лишения свободы.
Происшествия,Брянск,
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